El BluesCazorla cierra el programa a la espera de recibir 10.000 asistentes Público asistente en una edición anterior. / J. L. G. Se celebrará a lo largo de los días 13, 14 y 15 de julio en los cuatro escenarios de siempre y con el incondicional apoyo de miles de espectadores. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ Cazorla Jueves, 29 junio 2017, 05:12

Ya se ha anunciado el cartel completo para BluesCazorla 2017, en su edición vigésimo tercera. A las estrellas internacionales The Taj Mahal & Keb Mo, la apabullante Nikky Hill y los extraordinarios Kenny Neal, John Nemeth o Doyle Bramhall II, hay que añadir otras estrellas del firmamento blusero como son Music Maker, 'King' Solomon Hicks, Delta Moon, Los Reyes del K.O., Carvin Jones, Julián Maeso y Davy Knowles.

Fuera del escenario principal de la Plaza de Toros, las alrededor de 10.000 personas desplazadas a BluesCazorla también podrán disfrutar con bandas de fama tan contrastada como la de Guadalupe Plata, El Hombre Garabato, The Wild Horses, The Niftys o The J Teixi Band. Completan el cartel Border Caballero, Mambo Jambo, Saxofonistas Salvajes, Anaheim, Pedro Peinado Blues Band, Trizia Band y los ganadores del 'BluesCazorla Blues Battle': Maldito Swing y Four Strings.

Velan armas por tanto los establecimientos hosteleros cazorleños y los miles de bluseros y bluseras que cada año se acercan a este precioso municipio jienense. Unos con las cámaras frigoríficas a rebosar y las camas en perfecto orden de revista para ofrecer el mejor recibimiento posible; y otros casi haciendo el equipaje para paladear tres intensísimas jornadas con el mejor blues que hoy día se puede disfrutar, además en uno de los entornos naturales e históricos más atractivos del continente.

Esta propuesta, encuadrada dentro de la iniciativa 'Jaén en Julio' y considerada una de las citas ineludibles del verano en nuestro país, contará de nuevo con los tradicionales cuatro escenarios instalados en la Plaza de Toros -Escenario Cruzcampo-, la Plaza de Santa María -Escenario Agua Sierra de Cazorla-, el Auditorio del Cristo -Escenario Jaén Paraíso Interior- y el Teatro de la Merced.